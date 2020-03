Programmazione Restart: 17,6 milioni di euro per L’Aquila

L’AQUILA – Aggiornamento del sindaco Biondi sull’emergenza Coronavirus. Rilancio del Progetto Restart, in arrivo 24 milioni in progetti di sviluppo; 17,6 milioni sono per il capoluogo abruzzese.

Ammonta a poco meno di 24 milioni di euro la richiesta che il Comitato di indirizzo Restart ha definito stamani e che saranno presentate al CIPE dalla Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri “Sisma 2009”, guidata da Fabrizio Curcio per il finanziamento di nove macro progetti strategici per il territorio abruzzese colpito dal sisma del 2009 a partire dal capoluogo fino a diversi comuni piccoli e medi della Regione. Ne ha parlato il sindaco Pierluigi Biondi durante il punto stampa di oggi. Nell’intervento di Biondi, i tre provvedimenti principali che riguardano L’Aquila: “9,3 milioni per l’implementazione del Piano di Sviluppo del Gran Sasso, 4 milioni per proseguire progetto trasformazione verde della Mobilità cittadina e 4,3 milioni per l’intervento a favore del Collegio Ferrante d’Aragona, progetto che vede protagonisti il Comune aquilano e il Gran Sasso Science Institute. L’impegno è subordinato alla costituzione di una fondazione entro 6 mesi dalla definitiva delibera del CIPE. L’opera prevede la realizzazione di un Collegio universitario con residenzialità diffusa sul territorio della città dell’Aquila, in particolare nel suo centro storico.

Uscendo dal comune de L’Aquila da citare l’intervento a favore dei comuni delle “Terre della Baronia” che si propone di rilanciare il sistema turistico. Son coinvolti nel progetto i comuni di Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Ofena e Castelvecchio Calvisio. Il valore dell’intervento è di poco meno di 6 milioni di euro. Altri 130mila euro sono destinati al Progetto di gemellaggio con la Wayne University di Detroit negli Stati Uniti e i Comuni della valle dell’Aterno, in particolare Gagliano Aterno. L’intervento racchiude diversi progetti di scambio didattico e culturale a favore di studenti dell’Università de L’Aquila e dell’Università americana. Il Programma ha una dotazione di 319,7 milioni di euro. Il programma di investimenti è, finalizzato ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, impatti occupazionali, incremento dell’offerta di beni e servizi per il benessere dei cittadini e la competitività delle imprese.

Per quanto riguarda invece i controlli per l’emergenza Coronavirus, Biondi ha spiegato che nella giornata di sabato sono state 45 le persone controllate, con 8 denunce. Nella giornata di ieri, invece, 16 controlli e 7 denunce; 93 le attività commerciali controllate, nessuna denunciata.

Il sindaco ha poi dato conto della riunione del Comitato ristretto dei sindaci coi vertici sanitari. Nel punto della situazione, l’autorizzazione per i 120 posti letto per il Delta7, gli 80 posti letto per l’edificio L5 ed L1 per “decongestionare la sub intensiva del G8 e riassorbire Sulmona, che rimarrà ospedale no Covid”. In virtù dell’aumento di posti letto, sottolineata la necessità del potenziamento del personale dedicato, con trasferimenti dagli altri presidi, e l’annuncio per il primo gruppo inviato da Avezzano.

La conferenza stampa integrale