Coronavirus, Spesa Sospesa: carrelli pieni a L’Aquila

L’idea lanciata dal Gruppo Alpini de L’Aquila ha riscosso la solidarietà degli aquilani, impegnati sul fronte comune di lotta contro il Coronavirus. La Spesa Sospesa può davvero fare la differenza.

Risposta straordinaria del popolo aquilano circa l’iniziativa annunciata la scorsa settimana dal Gruppo Ana del nono Reggimento Alpini de L’Aquila, “La Spesa Sospesa”.

Questo l’appello lanciato appena qualche giorno fa: “Compra qualcosa in più fra i generi alimentari essenziali, che vuoi donare e, una volta pagati alla cassa, puoi lasciarli nell’apposito carrello di raccolta. Gli alimenti potranno essere ritirati direttamente da chi ne ha bisogno. Confidiamo nel buon senso di ogni cittadino.”

Stamattina, di buon’ora, la sorpresa che ha lasciato di stucco gli Alpini all’arrivo nei supermercati che hanno aderito alla raccolta alimentare. (Clicca qui per vedere quali sono i supermercati). Carrelli pieni ancor prima di consegnare gli adesivi, a testimonianza, da un lato, del contributo entusiasta dei direttori delle strutture e, dall’altro, del grande cuore degli aquilani che hanno immediatamente dato seguito all’iniziativa.

Coronavirus, la Spesa Sospesa è un’idea che piace a tutti

Il Capo Gruppo Alpini del Nono Reggimento, Daniele Di Benedetto, fa sapere che molti altri supermercati si sono proposti in queste ore per poter aderire alla campagna di aiuto nei confronti di chi, in questo momento, si trova in difficoltà. «Siamo davvero grati ai nostri concittadini per il contributo tanto tempestivo. Ci piacerebbe che qualsiasi altra struttura volesse adoperarsi per mettere a disposizione prodotti di necessità, lo faccia in totale autonomia, raccogliendo la nostra idea e muovendosi allo stesso modo».