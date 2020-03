Coronavirus, il cuore grande degli aquilani

Coronavirus, due aquilani che si danno una mano a Milano durante l’emergenza.

Stefano Paponetti e Matteo D’innocenzo sono due ragazzi diventati amici durante l’emergenza Coronavirus. Matteo aveva bisogno di aiuto e Stefano, pur non conoscendolo, gli ha teso una mano.

É una bella storia, fatta di solidarietà al tempo del Coronavirus.

Stefano Paponetti è titolare di un’agenzia immobiliare, Paponetti home che ha aperto da poco la sua sede a Milano. Come tutti, in questo periodo, a causa dell’emergenza Coronavirus si trova senza lavoro, lontano dalla famiglia e dagli affetti che sono all’Aquila.

Matteo è un ragazzo di 19 anni, partito dall’Aquila per Milano dove aveva trovato lavoro presso una gelateria che ha chiuso momentaneamente i battenti sempre a causa del Coronavirus e delle disposizioni emanate dal Governo.

Matteo stava in affitto in una stanza presa tramite il circuito Air b&b, senza lavoro, i soldi che scarseggiano, impossibilitato e tornare all’Aquila e non sapeva come fare, non volendo pesare sulla famiglia.

Nel giro di qualche giorno la soluzione.

Tramite Emanuela Lombardo, una ragazza aquilana che vive e lavora a Milano da anni come manager per un’azienda, i due ragazzi sono stati messi in contatto e adesso Stefano sta ospitando Matteo presso lo studio Paponetti home, un loft stile americano che momentaneamente è chiuso a causa del Coronavirus.

Mentre Stefano sta a casa sua, in compagnia del suo “bambino” Eros, un cucciolo beige di cocker spaniel.

“Non c’ho pensato due volte – spiega Stefano Paponetti al Capoluogo – in Matteo ho rivisto il ragazzo che ero, pieno di sogni, di speranze, di voglia di spaccare il mondo. Il Coronavirus ci ha imposto di fermarci un attimo e per chi come me è in proprio sarà anche difficile rimettersi in carreggiata ma credo comunque che l’epidemia sia un’occasione importante per riscoprire il valore delle piccole cose, essere uniti nell’emergenza e aiutarsi quando possibile!”.

Grato e commosso Matteo, che vede in questo gesto di altruismo al tempo del Coronavirus, “una proprietà delle potenze applicata all’atteggiamento anti-covid19“.

“Spesso perdiamo la consapevolezza di essere tutti sotto lo stesso cielo. Le azioni di un singolo, positive o negative che siano, condizionano la realtà di una collettività più o meno estesa”, dice Matteo.

L’azione di Stefano ha condizionato la mia vita in positivo, mi ha dato la possibilità di non interropere un sogno.

Contemporaneamente ha condizionato la vita dei miei amici e familiari, che sarebbero stati pronti a sostenermi e che ora utilizzerano quei soldi per altro, condizionando a loro volta la vita di altre persone, che si trovano in difficoltà a causa del Coronavirus. È così che un gesto trascina con sé tutto un alone di positività.

In maniera parallela però, dobbiamo anche pensare che azioni negative abbiano strascichi.

Chi si è affollato in stazione pur di ripartire ha contribuito alla propagazione del Coronavirus, modificando in negativo le condizioni di salute di alcune delle persone con le quali sono entrati in contatto, che probabilmente hanno contribuito a loro volta alla propagazione e così via.

Tutto questo solamente per dirvi che con questa esperienza ho imparato che le azioni positive hanno ulteriori conseguenze positive e le azioni negative ne hanno di ulteriormente negative.

Siate solidali e cordiali con tutti ricordando che grazie al vostro gesto positivo se ne saranno innescati molti altri. Ognuno nel proprio piccolo, insieme, torneremo a vivere e ci lasceremo anche il Coronavirus alle spalle.