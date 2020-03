Coronavirus, da Urbania una preghiera per chi non c’è più

Una preghiera cantata da Urbania, un coro per chi non c’è più a causa del Coronavirus, è il canto di Giada Clarissa Cambioli.

Giada Clarissa Cambioli non è nuova ad iniziative per infondere coraggio in un momento così delicato come questo che tutta l’Italia sta vivendo a causa dell’emergenza del Coronavirus.

Prima della preghiera, nei primi giorni dell’emergenza Coronavirus, c’era stato il flashmonb dai balconi

Questo il testo della sua preghiera:

Per chi se n’è andato,

Solo.

Per chi

non ha Potuto Esserci.

Per stringerci

Tutti,

attorno ad Ognuno.

“È la preghiera che i cori cantano ai commiati. Panorama dal centro di Urbania. L’avevo promesso durante le dirette agli urbaniesi in quarantena per il Coronavirus e a quelli che stanno fuori. Non sono religiosa, ma questo canto lo trovo pacificatore”, è il commento di Giada.

Ecco il video della preghiera con una panoramica di Urbania: