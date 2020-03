Bar chiuso ad Avezzano: parla il proprietario dell ‘ attività chiusa in seguito ad un controllo da parte della Sezione Volanti del Commissariato di P.S. di Avezzano.

La chiusura del bar è avvenuta poichè al suo interno vi erano “alcuni avventori intenti a consumare prodotti alimentari insieme con il titolare del locale”: così recita il comunicato con il quale la Questura dell’Aquila ha reso noto alle testate giornalistiche l’esito dei controlli eseguiti il 29 marzo.

Su quanto accaduto, riceviamo e pubblichiamo la nota del proprietario dell’attività.

“La dinamica dei fatti è totalmente diversa. Lo scrivente non aveva assolutamente aperto il locale per consumare o vendere prodotti, bensì per programmare il nuovo registratore di cassa. Le due persone che si trovavano all’interno sono miei amici, i quali trovandosi a passare lì davanti ed avendo vista la luce accesa, hanno bussato alla porta per salutarmi.”