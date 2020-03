18 anni per Sara Luce: buon compleanno!

“Il mio mondo è cambiato con te, tu sei diventata il mio mondo e lo sei da 18 anni, sei la parte più bella e colorata dell’intero universo, non permettere a nessuno di spegnere la tua Luce, splendi sempre, da oggi ancora di più! Auguri per i tuoi 18 anni”

Questi sono gli auguri che mamma Stefania rivolge alla sua amata Luce.

Festeggia il suo primo grande traguardo spegnendo 18 candeline “sommersa” dall’amore della mamma e dei suoi cari, e da infiniti messaggi da parte dei suoi amici.

Un compleanno in cui la quarantena dell’emergenza Covid-19 detta le regole, ma sicuramente (possiamo dirlo forte) questi giorni la distanza unisce ancor di più i nostri cuori e rafforza i legami.

Luce, per la grande festa, quella che la mamma aveva organizzato per te, ti tocca aspettare qualche tempo. È solo rimandata! Intanto festeggia in grande!

La redazione del Capoluogo ti augura uno splendido compleanno!

