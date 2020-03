Ospedale G8, deceduto l’uomo di Lodi

E’ deceduto questa mattina l’uomo di Codogno ricoverato presso l’Ospedale G8 di L’Aquila.

L’uomo aveva 75 anni ed era stato trasferito al G8 da Lodi, con il Cross tra le regioni, lo scorso 16 marzo.

G8 Covid Hospital, il cordoglio del Sindaco Pierluigi Biondi

«Condividiamo il dolore dei familiari del paziente deceduto all’Aquila, le loro lacrime sono le nostre, di una città che è stata abituata a soffrire. Un dolore ancor più forte perché consumato senza il conforto di un ultimo sguardo o di una carezza. Ma questo non ci fiacca, non ci fa arrendere. Siamo qui a combattere come undici anni fa, consapevoli che dalla morte si può risorgere».

G8 Covid Hospital, che cos’è il CROSS tra regioni

Si chiama “CROSS, Centrale operativa remota operazioni soccorso sanitario” e si trova nel seminterrato della centrale operativa del 118 di Pistoia. Il direttore Piero Paolini: «Siamo già arrivati a spostare pazienti in Puglia, state a casa!»

Un grande “cervellone” che riceve le segnalazioni delle regioni e poi trasferisce i pazienti affetti da coronavirus da un ospedale all’altro e tra regioni diverse a seconda della disponibilità di posti letto. Si chiama CROSS (“Centrale operativa remota operazioni soccorso sanitario”) e si trova nel seminterrato della centrale operativa del 118 di Pistoia: è stata attivata il 5 marzo dal commissario alla Protezione civile nazionale Angelo Borrelli per far fronte all’emergenza da Covid-19 e in particolare alla mancanza di posti letto nei reparti di terapia intensiva, soprattutto nelle regioni del nord.