Coronavirus, salgono a 25 i casi ad Avezzano

Cresce sensibilmente il numero delle persone contagiate dal Coronavirus nella città di Avezzano. L’amministrazione riferisce di 15 nuovi casi positivi, tra i quali quelli già emersi nella giornata di ieri.

Coronavirus, ai casi confermati dai comuni di Balsorano e Magliano de’ Marsi, si sommano quelli del capoluogo marsicano.

Secondo gli ultimi aggiornamenti pervenuti dai vertici politici avezzanesi, e come riportato sul sito istituzionale https://www.comune.avezzano.aq.it/ , sono 25 i casi accertati di contagio da Coronavirus nel comune di Avezzano.

Dei 25 contagiati, 16 sarebbero in quarantena monitorata presso la propria abitazione.

Video conferenza dei sindaci marsicani nella mattinata di oggi. Tra i temi trattati la priorità di posti letto per degenza (L’Aquila ne avrà + 80), l’urgenza di tamponi e di personale medico e paramedico, nonché la necessità di alloggi per le dimissioni in quarantena controllate.

Di seguito il resoconto dettagliato in termini numerici dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Avezzano 25 casi

Balsorano 3 casi

Canistro 1 caso

Cerchio 1 caso

Collarmele 4 casi

Magliano de’ Marsi 4 casi

Pescasseroli 2 casi

Pescina 4 casi

Ortona dei Marsi 2 casi

Ortucchio 1 caso

San Benedetto dei Marsi 3 casi

San Vincenzo Valle Roveto 1 caso

Scurcola 1 caso

Tagliacozzo 2 casi

Trasacco 1 caso

I nuovi 15 casi risultati positivi ai test, si sommano ai due confermati nelle scorse ore dalle amministrazioni di Magliano de’ Marsi e Balsorano. In totale registriamo 55 positivi al Coronavirus nell’intera Marsica.