Coronavirus, altri 4 casi a Collarmele

Coronavirus, non si fermano i contagi nella Marsica e, in particolare, nella Valle del Giovenco. Quattro nuovi casi positivi a Collarmele.

L’annuncio è giunto da parte del primo cittadino Tonino Mostacci. Tamponi positivi al Coronavirus, Covid-19, per un intero nucleo familiare.

“Comunichiamo a tutti i cittadini che purtroppo i 4 tamponi eseguiti nella giornata di ieri sono riaultati tutti positivi. Non è certamente una buona notizia, ma le persone erano già in quarantena da qualche giorno ed appartengono allo stesso nucleo familiare. Tutti e 4 sono in buone condizioni e non presentano sintomi. Continuiamo a seguire le indicazioni fornite e vinceremo insieme questa battaglia. Non abbattiamoci, sapevamo che questi sarebbero stati i giorni più complicati e siamo sicuri che tutto andrà per il verso giusto. Prudenza e fiducia. Una calorosa vicinanza alla famiglia coinvolta”.

Salgono ancora i contagi nella Marsica, dopo i 15 positivi arrivati nella sola città di Avezzano, comunicati oggi sul sito istituzionale. I positivi registrati dall’inizio dell’emergenza ora sono 59 su tutto il territorio.