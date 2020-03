Scatta l’ora legale: potrebbe essere l’ultima

2020, si cambia: arriva l’ora legale. Tra sabato 28 e domenica 29 marzo bisognerà spostare le lancette dell’orologio, poiché entrerà in vigore fino ad ottobre 2020 l’orario estivo.

Con l’arrivo della primavera le giornate le giornate regalano più ore di sole. Si dovranno quindi spostare le lancette di sveglie ed orologi un’ora avanti, con l’inconveniente – almeno per il primo giorno – di dormire un’ora di meno.

Un lieve disagio che, tuttavia, durerà solo per i primi giorni e che poi, invece, regalerà quotidianamente giornate più lunghe, oltre a consentire un risparmio energetico che non guasta mai.

Scatterà alle ore 02:00 l’ora legale: potremo spostare in quel momento (ma nel 2020 i dispositivi lo fanno in automatico) le lancette alle 03:00. L’ora legale del 2020 resterà in vigore fino alle 03:00 di domenica 25 ottobre, quando tornerà l’orario solare o invernale.

Ora legale, l’ultima per l’Italia?

Non in tutti i paesi c’è l’ora legale e, soprattutto, non scatta nello stesso momento per tutti. Recentemente il Parlamento Europeo ha proposto la sua abolizione, l’Italia, però, ha votato no: almeno per ora manterremo il nostro orario convenzionale. I paesi avranno tempo per decidere sull’abolizione o meno fino ad aprile 2021.