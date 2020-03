Emergenza Poesia, le nebbie del rimpianto

Soffro. — Lontan lontano

Le nebbie sonnolente

Salgono dal tacente

Piano.

Alto gracchiando, i corvi,

Fidati all’ali nere,

Traversan le brughiere

Torvi.

Dell’aere ai morsi crudi

Gli addolorati tronchi

Offron, pregando, i bronchi

Nudi.

Come ho freddo! Son sola;

Pel grigio ciel sospinto

Un gemito d’estinto

Vola;

E mi ripete: Vieni,

È buia la vallata.

O triste, o disamata.

Vieni!…

“Nebbie”, Ada Negri

È nei versi della poetessa lodigiana Ada Negri che troviamo una delle più forti compenetrazioni tra l’aspetto descrittivo e quello più intimo della solitudine. Entrambi gli aspetti si fondono in questa poesia, quasi a rispecchiare i sentimenti dell’autrice, che si riveleranno in tutta la loro drammaticità con il verso che apre la quarta strofa: «Come ho freddo! Son sola». Spesso, in questi giorni, la condizione a cui siamo costretti influisce e determina l’umore delle persone. Un così vasto tempo per pensare fa riemergere riflessioni, ricordi e rimpianti, come il fantasma di un mancato amore giovanile, proprio quello che ispira questa poesia. In una descrizione panica la natura è compartecipe del sentire della poetessa, interpretando con diversi dettagli il suo tormento sentimentale («Gli addolorati tronchi»). Le nebbie del titolo custodiscono il rimpianto femminile di un sentimento mai vissuto e si preparano ad accogliere il grido d’aiuto dell’autrice, squarciandosi nel “grigio ciel”.