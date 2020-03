Coronavirus, spesa a domicilio ad Avezzano: le info utili

Coronavirus, spesa a domicilio ad Avezzano.

Com’è noto a seguito delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stata disposta, tra gli altri, la sospensione di tutte le attività commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

In applicazione delle eccezionali misure tese a contenere la diffusione del contagio, tra le quali si collocano quelle di cd distanziamento sociale, i titolari degli esercizi di vendita di generi alimentari hanno adottato a loro volta misure di prevenzione che impongono accessi controllati che possono produrre code al di fuori delle stesse strutture commerciali. Tali condizioni possono determinare disagi per il tempo di attesa, a volte estremamente lungo, nonché per eventuali condizioni atmosferiche avverse.

In tale contesto l’amministrazione straordinaria è già intervenuta sul tema per assicurare il servizio di “spesa a domicilio” per le persone non autosufficienti. Ora si è ritenuto intervenire ulteriormente per eliminare o ridurre le file agli ingressi degli esercizi commerciali di cui sopra.

Ad esito di una ricognizione di 20 strutture commerciali operanti sul territorio, si è acquisita la disponibilità dei seguenti gestori ad attivare il servizio di “prenotazione e ritiro della spesa” ai rispettivi esercizi con le seguenti modalità:

1) DECO’ con sede in via Infante

Modalità : Prenotazione spesa tramite messaggio whatsapp al n. 3497491033 o via mail all’indirizzo deco2222@virgilio.it o tramite telefono fisso 0863 414462. Oltre alla lista spesa va indicato il recapito telefonico del richiedente e il comune di residenza. Quando è pronta la spesa i responsabili di DECO’ chiameranno il cliente per il ritiro presso una cassa dedicata.

2) AZ con sede in via XX Settembre 265

Modalità : Si prenota la spesa con messaggio whatsapp al n. 3397801962 indicando metodo di pagamento giorno e ora del ritiro. L’esercizio è disponibile anche per consegna a domicilio.

3) COAL con sede in via M.Antonio Colonna : ha aderito all’iniziativa e s è in attesa di conoscere le modalità di espletamento del servizio.

Si invitano tutti gli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari della piccola e grande distribuzione, di adottare forme di servizio al cittadino, analoghe alla iniziativa di cui sopra, che consentano di eliminare o quanto meno ridurre le code all’esterno dei propri punti vendita.

Detti esercizi sono pregati di contattare l’Ufficio comunale competente ( indirizzo mail: mdesantis@comuneavezzano.it) per poter essere inseriti nell’elenco delle strutture che aderiscono all’iniziativa del ritiro spesa su prenotazione.