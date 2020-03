Coronavirus, DPI alla protezione civile: il dono degli avvocati marsicani

Coronavirus, anche gli avvocati marsicani a sostegno di chi è in prima linea per fronteggiare l’emergenza in atto. Dpi per la Protezione Civile: presto l’acquisto di altri dispositivi per il personale medico-sanitario dell’ospedale di Avezzano.

L’Avvocato Franco Colucci, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano, fa presente che gli Avvocati Marsicani sono vicini alla cittadinanza in un momento di così particolare difficoltà, connessa al contagio Covid19; in particolare sono vicini a chi, con non comune disponibilità, sta curando le persone colpite da tale virus ed a tutto l’apparato che vi ruota intorno.

È anche per questo che hanno provveduto all’acquisto di materiale di protezione individuale – DPI – per il personale della Protezione Civile e stanno provvedendo all’acquisto di altro materiale – DPI – (mascherine, gel disinfettante, abiti da lavoro) da donare a medici, infermieri, personale sanitario in genere dell’Ospedale Civile di Avezzano.

L’iniziativa è naturalmente a nome degli Avvocati marsicani e si colloca nello spazio proprio di quelle attività che segnalano il calore umano e la vicinanza delle persone a chi con abnegazione e dedizione assoluta si dedica alla “difesa” e “protezione” di esse, in un ambito che “mutatis mutandis” gli Avvocati – per definizione – conoscono bene da vicino.

Gli Avvocati formulano a tutti l’invito a tenere duro rimanendo a casa e ribadiscono qui che: “Andrà tutto bene!”.