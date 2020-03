Coronavirus al San Raffaele: Sulmona con il fiato sospeso

Si tratta della seconda operatrice sanitaria della struttura di riabilitazione alle porte di Sulmona: come si apprende da Ondatv, si tratta di una giovane donna del posto che, avvertendo dei sintomi da Covid-19, ha allertato nel pomeriggio di ieri gli organi preposti ed è stata sottoposta al tampone nel pre-triage dell’ospedale di Sulmona.

La giovane è stata ricoverata nella serata di ieri al San Salvatore dell’Aquila.

Intanto, tutta la struttura sarebbe stata messa volontariamente in quarantena interna dalla proprietà. Tutti, ospiti ed operatori, risiederanno temporaneamente nella Rsa per evitare contatti con l’esterno.

Sottoposti a tampone anche altri due operatori sanitari del San Raffaele che erano venuti a contatto con la prima infermiera.

Il primo contagio potrebbe essere riconducibile ad una anziana paziente, ricoverata da alcuni giorni al San Raffaele dopo aver subito un intervento in una clinica di Bergamo. Prima del trasferimento era stato effettuato un tampone sulla donna 75enne, risultato negativo. Nei giorni successivi, e quindi all’interno della clinica peligna, però si è presentata la sintomatologia tipica da Coronavirus: il tampone effettuato sulla donna ha avuto esito positivo.

Ecco perchè cresce l’apprensione da parte di molti lavoratori del San Raffaele: in tanti hanno contattato l’avvocaot Catia Puglielli, del Tribunale dei diritti del Malato, seriamente preoccupati per la propria salute chiedendo di essere sottoposti a tampone.

“Trattandosi di una situazione da gestire in urgenza” dice l’avvocato, stamattina “invierò al Dipartimento di prevenzione una richiesta di tamponi per i pazienti ed il personale del San Raffaele. Stando il collegamento con il presidio ospedaliero chiederò che vengano sottoposti a tampone tutti i lavoratori del presidio ospedaliero di Sulmona nonché i medici di base. La gestione dei pazienti Covid 19 impone di riprogrammare le attività del presidio ospedaliero, soprattutto quelle chirurgiche. È necessario ed urgente garantire la sicurezza di tutti e soprattutto garantire l’ordinanria amministrazione di pazienti che, pur non avendo contratto il coronavirus, sono pur sempre malati e bisognevoli di cure”.