Tanti auguri di buon compleanno Sonia

Un augurio di vero cuore a Sonia per un compleanno speciale. Che sia un abbraccio nella lontananza.

Tanti auguri alla bellissima Sonia!

Sarà di certo un compleanno “particolare” per lei, dato l’insolito momento che tutti noi stiamo attraversando. I suoi amici, però, ci tengono ad augurarle una giornata felice e ad esserle vicini per festeggiare questo nuovo traguardo.

“Nonostante tutte le difficoltà e tutte le delusioni che ti ha riservato la vita – le scrive un Amico – nonostante questo periodo lontana da casa e dagli affetti, nonostante oggi per te niente festoni, palloncini, stravaganze e niente di eclatante, nonostante vivere balenando in burrasca, tantissimi auguri Sonia di buon compleanno e che la vita ti restituisca il tutto moltiplicato all’infinito in allegria e felicità.”

Buon compleanno Sonia, anche da parte della nostra piccola grande redazione.