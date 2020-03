Coronavirus, denunciato un esercente

Controlli sulle disposizioni contro il Coronavirus, 901 controlli sul territorio provinciale. Denunciato il titolare di un esercizio commerciale.

Nella giornata di ieri, giovedi 26 marzo 2020, in ossequio alle disposizioni relative ai divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del Coronavirus, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 901 controlli, con 337 esercizi commerciali controllati e il titolare di un esercizio commerciale denunciato.



Come spiegato invece dal sindaco dell’Aquila, nel capoluogo “ci sono sempre meno persone in giro, quindi ieri ne sono state controllate solo 44 e non ci sono state denunce”.