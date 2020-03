Coronavirus, Biondi: “Percorso protetto in Pediatria”

Un percorso protetto all’interno del reparto di Pediatria e il lavoro per un laboratorio per l’analisi dei tamponi a L’Aquila. Il punto sul Coronavirus del sindaco Biondi.

“Saluto con grande piacere il fatto che nel Reparto di Pediatria è stato ultimato un percorso protetto e sicuro per quei bambini per cui si sospetta il contagio da Coronavirus. Si tratta di un segnale importante che diamo alle famiglie della nostra provincia”. Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nel punto stampa di questa mattina per l’emergenza Coronavirus.

Sulla questione tamponi, il sindaco ha sottolineato: “Per fare molti tamponi e in tempi rapidi, c’è bisogno che possano lavorare molto i laboratori. Attualmente sono attivi quello di Pescara e quello dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo, che è passato dai 36 test del primo giorno, ai 140 della settimana scorsa ai 360 di ieri. Da lunedì è prevista una quota fino a 550 al giorno. Nel frattempo lavoriamo d’intesa con il direttore generale e il direttore sanitario per istituire anche a L’Aquila un centro che possa lavorare i tamponi“.

Per quanto riguarda i controlli, “ci sono sempre meno persone in giro, quindi ieri ne sono state controllate solo 44 e non ci sono state denuncie. La consegna delle pensioni sta avvenendo con regolarità, mentre oggi è stata effettuata la prima riunione della Conferenza dei Capigruppo in remoto. Tra lunedì e martedì sarà online la piattaforma vendite a domicilio, per cui c’è stato un rallentamento dovuto alle numerose richieste numerose. Da oggi è attivo il servizio di assistenza psicologica“.