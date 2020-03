Coronavirus, altri tre casi nella Marsica

Tre nuovi test positivi al Coronavirus nella Marsica, quarto caso a Collarmele.

Altri tre casi di Coronavirus si sono registrati nel territorio marsicano: uno ad Avezzano (il nono in città dall’inizio della pandemia), una donna che aveva avuto contatti con uno dei recenti casi positivi; un altro caso è stato registrato ad Ortucchio e il terzo a Collarmele, dove erano già state contagiate altre due persone all’interno dello stesso nucleo familiare. Per Collarmele, quindi, si tratta del quarto caso, dopo il contagio di madre e figlia e il risutato positivo di un test post mortem eseguito su un’anziana deceduta.

Coronavirus, i primi decessi nella Marsica.

Sono due le persone decedute nella Marsica, dopo aver contratto il Coronavirus. In ordine di tempo, la prima è stata una donna di 81 anni, residente a Collarmele. La donna non era segnalata come positiva, ma il tampone effettuato post mortem ha confermato il contagio. Era il terzo caso registrato a Collarmele.

E sempre una donna è venuta a mancare presso l’ospedale G8 dell’Aquila, dove era stata trasferita da Avezzano. La donna aveva 84 anni e aveva anch’essa contratto il Coronavirus.

Al momento, dunque, sono due i decessi di persone con Coronavirus nella Marsica.