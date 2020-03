Coronavirus, 40 contagi tra il personale dell’ospedale di Teramo

TERAMO – Personale sanitario contagiato dal Coronavirus.

La Asl di Teramo comunica che nel Presidio Ospedaliero di Teramo è risultato positivo al test Sars-Cov-2 il seguente personale che è già in isolamento domiciliare, preso in carico dal Medico Competente che ha attivato la sorveglianza sanitaria: ONCOLOGIA, 14 infermieri e 2 medici; MEDICINA: 14 tra infermieri e OSS e 2 medici; CHIRURGIA TORACICA: 3 tra infermieri e OSS + 1 medico; DIABETOLOGIA: 1 medico; ANATOMIA PATOLOGICA: 1 medico; CARDIOLOGIA/UTIC/EMODINAMICA: 1 infermiere + 1 medico. Nella giornata di domani potrebbe esserci un aggiornamento, poiché la ASL è in attesa di ulteriori referti.

Per quanto riguarda il bollettino di oggi, alle ore 9 di questa mattina, alla ASL di Teramo i pazienti ricoverati positivi al Covid-19 sono 79. Di questi, 14 sono ricoverati in Malattie Infettive, 13 in Oncologia/Medicina e 5 in Rianimazione Covid all’Ospedale di Teramo. Altri 42 sono ricoverati nei Reparti e 5 in Rianimazione all’Ospedale di Atri.