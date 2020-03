Benvenuta Lara Stefania!

Tanti auguri per la nascita di Lara Stefania!

Oggi, presso Ospedale SS. Annunziata di Sulmona, nel mezzo di un momento storico così difficile, è nata Lara Stefania Virtuoso: “Ogni notte che si rispetti ha il suo momento più buio, ogni volta, in quel momento, pensiamo che la notte possa durare per sempre. Poi arriva un raggio di luce, lontano, quasi invisibile, a donare al cielo una flebile, chiara speranza. Pian piano la luce si fa strada, trasformando la notte intorno in vita, colore, calore. Oggi, nell’ospedale di Sulmona, una delle tante, quasi invisibili cittadine d’Italia, una squadra di professionisti regala al mondo intero un piccolo cuore che, forse, è l’inizio di un mondo migliore, un ritmo regolare, dolce e inesorabile, come quello che scandisce il loro lavoro che, instancabile, riesce ancora a farci sorridere. Un grande augurio a mamma Giorgia, a papà Davide e un grande augurio alla nostra amata Città di Sulmona, al Sindaco Annamaria Casini, a tutti gli infermieri, ai medici, OSS ed a tutti i professionisti della salute (come papà Davide)”.

Tanti auguri anche dalla redazione de IlCapoluogo.it.