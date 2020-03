Addio a Moderna Ciocci, Luco dei Marsi piange una giovane mamma

Lutto a Luco dei Marsi. La comunità piange una giovane mamma, scomparsa a soli 42 anni.

La donna, conosciuta da tutto il paese, ha lottato contro un male e non ce l’ha fatta. È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari in un momento delicato, in cui non sarà possibile offrirle un ultimo saluto collettivo. Un saluto che l’intera comunità avrebbe voluto porgere a una persona cara, sorridente e sempre discreta e rispettosa, con tutti.

Oggi pomeriggio alle ore 15 la cerimonia funebre in sostituzione dei funerali, sospesi da decreto, causa Coronavirus.

Il sindaco Marivera De Rosa la ricorda così: