Deliver Basketball, workout casalinghi per allenarsi

L’AQUILA – Video e tutorial per mantenersi attivi, i workout casalinghi degli amanti del Basket

Nasce su facebook la pagina “Deliver Basketball“, un’idea dei coach Gioia (Tasp Teramo) e Cocchini (Azzurra Basket Lanciano). I due allenatori hanno voluto costruire una piattaforma virtuale dove condividere i propri allenamenti, workout e tutorial. Come allenarsi in casa, al tempo del Covid-19.

Deliver Basketball, qui

«Questa pagina – spiegano i promotori Matteo Gioia e Giacomo Cocchini – nasce dal desiderio di condividere workout casalinghi che, soprattutto in questo periodo, sono un modo tra gli altri per esprimere la nostra passione. Infatti ci rivolgiamo a giocatori, allenatori, ex giocatori/allenatori, ma anche appassionati, che in questo momento non possono allenarsi e giocare a questo sport meraviglioso. Qui troverete proposte di ogni tipo, piccole progressioni, riguardo allenamenti individuali. Da fare dove? In casa, in giardino, al aperto, in un garage ecc. Con cosa? Canestri da outdoor, palloni grandi e piccoli, insomma quello che avete a casa. Come? Mandateci brevi video in cui proponete esercizi, sulla base della vostra esperienza e fantasia. Sarà un modo per divertirsi, allenarsi, e perchè no, avere spunti per nuove proposte».