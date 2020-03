Coronavirus, bollette luce e gas: crollano le tariffe

L’emergenza coronavirus fa crollare i prezzi delle materie prime. Crollano così anche i prezzi di luce e gas: gli italiani, quantomeno, risparmieranno sulle bollette.

Il risparmio ci sarà per i prossimi tre mesi, a partire da aprile. Per le bollette dell’energia elettrica si stima un -18,3% nelle tariffe. Scende, invece, del 13,5% la spesa per il consumo di gas. Il netto calo delle tariffe è dovuto al calo della domanda per l’emergenza sanitaria in corso, che ha fermato la maggior parte delle attività economiche. Risparmi in vista, allora, per famiglie e piccole imprese.

Si parla, come spiega Repubblica, di una spesa complessiva per la famiglia tipo (dal mese di luglio 2019 al 30 giugno 2020) pari a 521 euro per l’elettricità. Mentre arriva a 1.019 euro, nello stesso periodo, per il gas naturale. In totale una famiglia tipo dovrebbe risparmiare 139 euro per il gas e 45 per l’elettricità.