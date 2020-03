Coronavirus, 25 denunce e un arresto

Controlli delle forze dell’ordine sulle disposizioni per contenere il Coronavirus. I numeri di mercoledì 25 marzo.

Nella giornata di ieri, mercoledi 25 marzo 2020, in ossequio alle disposizioni relative ai divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del Coronavirus, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 1051 controlli, con 24 persone denunciate per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, 1 persona denunciata per falsa attestazione o falsa dichiarazione sull’identità o su qualità personali proprie o di altri, 1 persona arrestata, 307 esercizi commerciali controllati ed 1 titolare di esercizi commerciali denunciato.

Coronavirus, tutti i numeri dei controlli.

Dall’11 al 25 marzo sono state 13463 le persone controllate e 3944 gli esercizi commerciali. Per quanto riguarda i controlli a persone fisiche, 430 sono state denunciate ex art. 650 del C.P., 14 denunciate ex art 495 e 496 del C.P., 13 denunciate per altri reati e 3 arresti. Otto i titolari di esercizi commerciali denunciati, due sansionati e un esercizio commerciale sospeso.