Auguri a Flavio Cobuccio, piccolo grande uomo.

Diciotto anni sono un traguardo importante. Segnano il passaggio dall’adolescenza alla maturità e, per la tua mamma e per il tuo papà, rappresentano il momento in cui “diventi grande”.

Di certo ai loro occhi resterai sempre il loro bambino. Porta quel bimbo dentro di te e goditi questo giorno, seppur nella sua stravaganza. Vedrai, arriverà presto il momento dei grandi, pomposi, commoventi festeggiamenti.

“Diciotto anni fa, quando nascesti riempisti i nostri cuori di gioia. Accetta questo piccolo dono come simbolo del nostro infinito affetto. Ti vogliamo un mondo di bene! Mamma, papà e Alberto”.

Tanti auguri Flavio per i tuoi 18 anni da tutta la redazione de Il Capoluogo.