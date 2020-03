Compie oggi 90 anni nonna Nunzia, tanti auguri!

Importante traguardo per nonna Nunzia (Nunziata De Santis in Buzzi), che oggi festeggia 90 anni.

Nonna Nunzia, ovviamente in isolamento come tutti, oggi riceverà solo le telefonate dei suoi tanti nipoti e pronipoti oltre che dei figli, ma la famiglia si promette di rimandare i festeggiamenti a fine emergenza Coronavirus.

Nonna Nunzia è molto conosciuta in città per via del fatto che per decenni ha gestito insieme a suo marito Edoardo, il negozio di alimentari in Piazza San Silvestro a L’Aquila, attività stimata e amata da tanti cittadini.

Ancora oggi nonna Nunzia ricorda tutto di quei tempi, fa ancora paragoni sui prezzi della merce di allora e quelli di oggi.

In questi giorni nella sua abitazione è raccolta in fervida preghiera più che mai, con la speranza che questo momento finisca presto.

Abituata alle problematiche della vita, nonna Nunzia ha sempre vissuto con grande coraggio e grande forza tutto, dalla guerra, i terremoti e adesso il Coronavirus.

In particolare, oltre i suoi figli Nunzio e Anna, il genero e la nuora, i suoi nipoti, Edoardo, Pierpaolo, Daniela, Marina, Ilaria e Antonella e i suoi 9 pronipoti la abbracciano promettendole una grande festa molto presto.

Tanti auguri a nonna nunzia anche dalla redazione del Capoluogo.