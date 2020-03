Coronavirus, Vitha group dona dispositivi per sanificare l’aria

Vitha group ha donato al reparto di malattie infettive dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila cinque Beyond Guardian Air, dispositivi per la sanificazione e purificazione dell’aria in ambienti chiusi con garanzia Space Technology Certification, il programma di certificazione creato in collaborazione con la NASA.

Il Beyond grazie alla sua tecnologia Active Pure protegge aria e superfici h24, distruggendo i composti volatili attraverso il filtraggio continuo delle particelle dell’aria.

Dopo la larga esperienza di risultati positivi nell’utilizzo del Beyond negli ambienti sanitari, scuole e uffici pubblici, Vitha Group ha inteso contribuire al sostegno della sanità pubblica per raggiungere l’obiettivo comune della salvaguardia della salute di tutti gli operatori sanitari impegnati in questa difficile lotta globale contro il Coronavirus.

“La generosità che Vitha Group riesce a dimostrare da sempre nei confronti del nostro territorio è stata semplicemente una conferma in questa fase delicata per tutta la nostra Nazione” ha detto l’assessore della Regione Abruzzo, Guido Quintino Liris. “Anche grazie a dimostrazioni di generosità e di attenzione come questa, sono sicuro che riusciremo a superare il difficile momento che sta affrontando l’Abruzzo insieme a tutto il paese”, ha concluso Liris.