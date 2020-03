Coronavirus, dichiara di essere in quarentena per sfuggire ai controlli

L’AQUILA – Personaggio noto alle forze dell’ordine trovato in strada senza validi motivi, per tenere lontani gli agenti dice di essere in quarantena: denunciato.

Sono 29 le persone controllate nella giornata di ieri dalla Polizia municipale a L’Aquila, nell’ambito delle verifiche sulle disposizioni in materia di Coronavirus. Tre le persone denunciate, in quanto trovate in giro senza motivi concessi dal Dpcm. Una delle tre, inoltre, all’atto controllo ha dichiarato falsamente essere soggetto in quarantena. Comprensibile la preoccupazione degli agenti, che sono stati fatti allontanare, ma naturalmente sono partiti gli accertamenti attraverso gli elenchi della Asl e della Questura, per cui la persona fermata è risultata colpita da precedenti penali, ma non da provvedimento di quarantena, per cui è scattata la denuncia. Lo ha riferito il sindaco Pieluigi Biondi, durante la quotidiana diretta Facebook per fare il punto sull’emergenza Coronavirus. “Per contro – ha tenuto ha sottolineare il sindaco – ringrazio gli aquilani che continuano a combattere questa battaglia insieme a noi, osservando diligentemente quello che gli viene chiesto”.

Per quanto riguarda la complessiva attività di monitoraggio compiuta anche dalle altre forze dell’ordine, la Prefettura dell’Aquila ha spiegato che “nella giornata di ieri, martedi 24 marzo 2020, in ossequio alle disposizioni relative ai divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 1160 controlli, con 27 persone denunciate per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, 1 persona denunciata per falsa attestazione o falsa dichiarazione sull’identità o su qualità personali proprie o di altri, 336 esercizi commerciali controllati ed 1 esercizio commerciale sospeso“.

Il punto sull’emergenza Coronavirus.

Nel corso della conferenza stampa, il sindaco Biondi ha anche annunciato l’arrivo del 5° autobus elettrico; tra qualche giorno dovrebbe arrivare il 6°, quindi “si procede verso completamento degli acquisti programmati per 10 autobus elettrici”.

Relativamente alla piccola nevicata di questa notte, dalle ore 5 sono usciti 6 mezzi (3 per la zona del centro, L’Aquila Est e L’Aquila Ovest) e 3 frazioni più delle zone più alte; nessun disagio registrato, ma mezzi in azione in attività preventiva.

La conferenza stampa.