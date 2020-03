Coronavirus, da Leasys L’Aquila auto per sostenere la Croce Rossa

L’AQUILA – La filiale locale di Leasys allestisce le auto destinate al servizio volontario della Croce Rossa

Fca Bank e la Leasys si sono attivate a sostegno dell’Italia, colpita duramente dalla diffusione del nuovo Coronavirus, ed hanno messo a disposizione della Croce Rossa Italiana una flotta di 300 vetture Fiat e Jeep e 5 ambulanze a biocontenimento su base Fiat Ducato in tutta Italia.

Anche la filiale locale, il Leasys mobility store dell’Aquila, ha allestito 3 jeep da consegnare in comodato gratuito per tutta l’emergenza alla Croce Rossa provinciale, che valuterà la destinazione dei mezzi in base alle esigenze territoriali.

«Vorremmo ringraziare – spiegano i titolari dello store aquilano Luca e Mimmo Graziani – la Leasys Mobility che ha dimostrato ancora una volta una grande attenzione per il nostro Paese e per l’emergenza che stiamo vivendo. Anche in città ci siamo mobilitati subito per allestire tre jeep da consegnare in comodato gratuito alla Croce Rossa Italiana della Provincia dell’Aquila. L’impiego di questi mezzi sul territorio servirà da supporto a tutti i volontari CRI che da giorni stanno aiutando anziani e famiglie costrette in casa dalla quarantena portando farmaci e spesa. Un virus terribile, che sta mettendo in ginocchio l’economia della nostra regione. Con questo piccolo aiuto – concludono i fratelli Graziani – vorremmo approfittarne per invitare tutti i lettori ad attenersi alle regole che per le prossime settimane ci viene chiesto di rispettare. Restiamo a casa e facilitiamo il lavoro degli eroici medici, infermieri e volontari che stanno sacrificando se stessi per vincere questo nuovo Coronavirus».