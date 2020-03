Coronavirus, addio al prof Gian Luigi Bulsei: amico di Barisciano

Barisciano saluta il suo Gigi. Il Prof Gian Luigi Bulsei, ordinario di Sociologia applicata all’università del Piemonte Orientale, è morto a 61 anni a Vercelli, dove viveva con la sua famiglia.

Lo saluta commosso il sindaco di Barisciano Francesco Di Paolo. Il professor Gian Luigi Bulsei era conosciuto da tutti in paese, approfittava di ogni festa per tornare. Lui che di Barisciano aveva suo papà, poi trasferitosi a Vercelli per fare il poliziotto.

A Vercelli aveva subito un intervento chirurgico ai primi di marzo, poi, a causa delle condizioni sanitarie del momento, il contagio da coronavirus lo ha colpito e il suo quadro clinico è improvvisamente peggiorato. Una morte, la sua, dovuta anche al coronavirus: ora sua moglie Patrizia, insegnante anche lei, è in quarantena forzata.

“Il professor Gian-Luigi Bulsei era un grande amico. Suo padre era di Barisciano, poi si era trasferito al Nord per lavoro. Tuttavia l’intera famiglia ha sempre portato nel cuore Barisciano. Gian-Luigi, Gigi per molti, trascorreva ogni Natale o Pasqua qui da noi. Pasqua soprattutto era il nostro appuntamento fisso. Era una persona solare, estroversa, aveva una buona parola e un sorriso per tutti. La sua scomparsa lascia un grande vuoto”.

Gian-Luigi Bulsei è stato ricercatore e poi professore aggregato di sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio presso la Facoltà di Scienze Politiche dal 1999 al 2012 e poi presso il Dipartimento di Studi umanistici dal 2012 a oggi. In precedenza era stato funzionario presso gli enti locali. Era delegato del rettore per il not-for-profit e per l’economia civile; coordinatore del Centro di Ricerca Interdisciplinare sulle Società Locali. Molto noto nel territorio piemontese per aver studiato il caso Eternit di Casale Monferrato.

Foto di Lastampa.it