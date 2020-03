Borse di studio Adsu, il primo scorrimento di graduatoria

Francesco De Santis e Alessandro Maccarone (Lega) annunciano il primo scorrimento di graduatoria per le borse di studio Adsu.

“Nella giornata di ieri è stato pubblicato il primo scorrimento di graduatoria ADSU per l’erogazione delle borse di studio agli studenti qualificati come idonei non beneficiari“. Lo annunciano Francesco De Santis e Alessandro Maccarone (Lega), rispettivamente capogruppo in Consiglio comunale e coordinatore Universitari Centro Italia Lega, spiegando: “Questa importante misura prevede la copertura per 372 studenti dell’Università dell’Aquila, 10 dell’Accademia delle Belle Arti e 4 per gli studenti del Conservatorio”.

“Questo importante provvedimento garantisce copertura per una spesa complessiva di €238.375,74 e consentirà finalmente a tanti studenti di continuare il percorso universitario con più certezze. Ringraziamo gli uffici competenti e la Prof.ssa Eliana Morgante, neo presidente Adsu, per aver preso a cuore sin dal primo giorno di mandato la drammatica questione degli idonei non beneficiari, nonché per aver avviato le interlocuzioni con la governance regionale per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del 100% degli aventi diritto”.