L’AQUILA – Risveglio imbiancato per gli aquilani: è arrivata, a fine marzo, la neve a L’Aquila e nel circondario. Un panorama #fuoridallafinestra da ammirare e condividere

Dopo un inverno assolutamente fuori dal consueto per temperature e precipitazioni, per quanto siamo abituati in città, è arrivata, annunciata, una perturbazione che ha portato freddo e neve a bassa quota. Certo: si tratta sempre di neve marzolina…

Dal centro alla prima periferia dell’Aquila, una spolverata su tetti e macchine: più copiosa nel circondario

Costretti a restare a casa dall’emergenza Coronavirus – senza il cruccio di sapere per tempo se le scuole saranno aperte o chiuse! – il panorama che si può vedere #fuoridallafinestra è incantato e, ancor di più, da condividere: inviate al Capoluogo le foto di cosa vedete dalla vostra finestra.

Il circondario: Campana di Fagnano, Molina Aterno, Capestrano, Pizzoli

Neve e freddo: le previsioni

Da inizio settimana le correnti gelide provenienti dalla Siberia hanno raggiunto anche la nostra regione: con la Primavera alle porte ci prepariamo ad affrontare un tracollo termico di 10-15°C. Clima pienamente invernale con freddo accentuato dai forti venti di grecale, specie sulle coste. Mari molto mossi o agitati.

Situazioni simile anche mercoledì: dalla sera è atteso l’arrivo di un nuovo fronte perturbato da Sud che porterà un’intensificazione delle precipitazioni soprattutto in area appenninica, con fenomeni nevosi a partire dai 200-400m di quota

Neve e freddo: operativi spazzaneve

“Dalle 5 di stamani sono operativi i nostri mezzi comunali” così il sindaco Biondi in un post su Facebook. Interventi anche nella viabilità interna, in zona ospedale, nelle aree di accesso ai supermercati e alle farmacie e nelle frazioni

Neve e freddo: le fotografie dei lettori

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica alla quale potete mandare le vostre foto: scriveteci a ilcapoluogo@gmail.com o ancora tramite la pagina Facebook – IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.