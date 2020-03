Covid Hospital, Sbandieratori aquilani a supporto del reparto

L’AQUILA – Sbandieratori del Gruppo Storico Aquilano a supporto del Reparto di rianimazione del San Salvatore

Per aiutare gli operatori sanitari del 118 e del reparto rianimazione, che stanno lottando in prima linea contro questo nemico, l’associazione “Gruppo Storico Sbandieratori Città di L’Aquila” ha deciso in votazione unanime, di supportare i reparti con una donazione.

Sbandieratori aquilani, il messaggio del gruppo storico

Questo il messaggio affidato ai social:

«Dal 1995 ad oggi, ne abbiamo vissute tante. Siamo un’ associazione nata per le persone, fatta di persone. Ci siamo nei momenti di gioia, nelle feste, ma anche nei momenti più duri e aspri. In questo periodo, riunendo le nostre forze, abbiamo deciso di contribuire a sostegno del personale del “118- Centrale operativa di L’Aquila” e del “Reparto di Rianimazione dell’ Ospedale San Salvatore”, attraverso la donazione di uno zaino sanitario professionale che arriverà tra pochi giorni ed un contributo economico, in collaborazione con l’ associazione V.A.DO onlus. Ritorneremo, tutti, più forti di prima, uniti come lo sono le nostre bandiere. Rispettiamo le regole e andrà davvero tutto bene».

Un messaggio di speranza ma anche un invito a rispettare i D.P.C.M. emanati per contenere il numero di contagi.

Nostra Aquila Semper Volat