Coronavirus e passeggiate, scattano le denunce

Tre denunce dopo una passeggiata a Madonna Fore al tempo del Coronavirus.

Tre ragazzi sono stati denunciati all’Aquila dopo una passeggiata avendo violato le norme, sempre più stringenti in fatto di passeggiate, visto l’aumento dei casi di contagio e di decessi legati all’emergenza del Coronavirus.

I tre giovani, in barba appunto alle normative attuali per evitare la diffusione del Coronavirus, hanno deciso di prendere l’auto, di passare a prendere il terzo amico presso la propria abitazione e di dirigersi a San Giuliano per compiere l’escursione.

Dopo la passeggiata, quando stavano tornando alla macchina, la sorpresa: ad attenderli c’erano i militari della Guardia di Finanza che hanno fatto una multa a tutti a tre.

Va ricordato, che a causa dell’emergenza Coronavirus, non è proibita attività sportiva in assoluto, va fatta da soli e mantenendo un metro di distanza con eventuali persone intorno.

È vietato fare sport di gruppo, in modo da poter mantenere “l’isolamento sociale”, una misura necessaria per arginare la diffusione del Coronavirus.

Come riporta Il Messaggero, i controlli in tal senso si stanno facendo sempre più stringenti, sono 22 le persone denunciate per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, 2 per falsa attestazione o false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri, e 107 esercizi commerciali controllati. Controlli rafforzati anche ai caselli autostradali vista l’entrata in vigore del divieto di passaggio da un comune all’altro.