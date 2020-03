Aeroporto dei parchi, ricorso al TAR

L’AQUILA – La seconda classificata al bando per l’assegnazione della gestione dell’Aeroporto dei parchi ricorre al TAR.

Procede al TAR la questione della gestione dell’Aeroporto dei parchi, che il Comune dell’Aquila ha affidato alla Sunrise Aviation per un canone annuo di 6mila e 400 euro, più il 10% dei ricavi derivanti dalle attività svolte.

La società concessionaria ha così avanzato un progetto di gestione, comprendente anche la riqualificazione dell’area verde da mettere a disposizione della città.

Non ci sta però l’altra azienda che ha partecipato al bando, arrivando seconda. La Heli Word ha infatti promosso un ricorso presso il TAR per ottenere a sua volta la gestione dell’aeroporto, contestando alcuni elementi che andranno al vaglio dei giudici amministrativi. Come spiega Il Centro, intanto il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione della concessione, mentre nel merito si deciderà dopo l’udienza del prossimo 8 aprile.