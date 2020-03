Polpette di miglio, quinoa, verdure e filetto di salmone

Per i Pasticci di Ale un piatto ricco, sano e gustoso.

Ingredienti:

– miglio

– quinoa

– filetto di salmone

– zucchina

– melanzana

– mollica di pane di Kamut

– zenzero

– olio evo q.b.

– parmigiano q.b.

– uovo q.b. (OPZIONALE)

Lavare accuratamente le verdure, sbucciare la melanzana, ridurre il tutto in pezzetti e cuocere al vapore. Lavare accuratamente la quinoa (perchè rilasci la saponina) ed il miglio; quindi, cuocerli in acqua. Cuocere al vapore il filetto di salmone. Schiacciare le verdure con una forchetta, aggiungere il filetto di salmone in pezzetti ed il miglio con la quinoa. Aggiungere un po’ di radice di zenzero, dopo averla lavata, sbucciata e grattugiata. Unire un po’ di mollica di pane di Kamut spezzettata ed una spolverata di parmigiano. Amalgamare per bene il composto e, se necessario, aggiungere un po’ di uovo come legante. Formare le polpette. Passare in forno con un po’ di olio evo sul fondo e sulla superficie a 200 gradi.

LINK: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2020/03/polpette-di-miglio-quinoa-verdure-e.html?view=flipcard