Coronavirus, Unirest scende in campo per la solidarietà

L’AQUILA – Unirest sostiente l’Associazione VADo Onlus, solidarietà in piena emergenza Coronavirus

Si aggiunge un’altra grande impresa aquilana, la Unirest, alle tante già impegnate sul fronte della solidarietà in piena emergenza Covid-19. La donazione si aggiunge alle altre fatte all’Associazione VADo Onlus che ha dato “Un importante aiuto economico” – come spiegato dal primario Marinangeli – alla ASL e all’allestimento del Covid Hospital G8“.

Unirest, in momenti difficili impegno di tutti per sostenere i nostri medici e infermieri

«Abbiamo voluto impegnarci anche noi – spiegano dalla Unirest – per sostenere l’iniziativa dell’associazione VADo Onlus e del lavoro del primario Franco Marinangeli per l’allestimento del Covid Hospital G8 presso il San Salvatore a L’Aquila. Crediamo che in un momento così difficile sia compito di tutte le attività aquilane, nei limiti delle proprie disponibilità, aiutare economicamente le nostre strutture sanitarie che si apprestano ad affrontare un’emergenza straordinaria e violentissima. Vorremmo ringraziare – concludono i rappresentanti della Unirest – di cuore i medici, gli infermieri e tutto il personale volontario che da giorni è in prima linea contro questo nuovo aggressivo Coronavirus, rischiando la propria vita e lavorando spesso oltre i limiti. Siamo orgogliosi di avere uomini e donne simili, L’Aquila è con voi!»