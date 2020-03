Coronavirus L’Aquila, biscotti per aiutare Terapia intensiva

Dai biscotti dell’azienda aquilana Artemisia un aiuto per il reparto di terapia intensiva dell’Aquila alle prese con l’emergenza Coronavirus.

Sono tante le iniziative benefiche realizzate in città in questo momento di emergenza per il Coronavirus da parte di associazioni e imprenditori.

L’ultima in ordine di tempo arriva dall’azienda aquilana Artemisia che produce dolci e liquori.

“L’Aquila generosa… Mi state chiedendo in tantissimi come poter contribuire per sostenere il Reparto di Terapia Intensiva ed eccomi con una facilissima proposta con l’acquisto di una confezione di biscotti Artemisia”, scrive Mara Marinangeli sul suo profilo Facebook.

“Quando uscite per fare la spesa o dovete prendere il giornale c’è un Angelo di nome e di fatto che vi aspetta all’edicola di Santa Barbara …..tutto il ricavato verrà devoluto all’Associazione Va.D.O. Onlus per tutti i progetti del reparto messi in campo in questi giorni complicati”.

Prezzo consigliato per l’offerta 10 euro, orario apertura edicola 6:45-14:00/16:00-20:00.

L’associazione Vado Onlus, ha aiutato nell’operazione “Covid Hospital G8 – ASL 01 Abruzzo” che ha portato alla creazione di 6 posti in più in Terapia intensiva all’ospedale dell’Aquila, attrezzati dentro le strutture dismesse del G8, per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Un’operazione realizzata in tempi record in un momento delicato, come ha ricordato anche il primario dell’unità complessa di Rianimazione del San Salvatore, Franco Marinangeli, con un post sul suo profilo Facebook.