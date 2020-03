Coronavirus e divieto di circolazione, un arresto e 24 denunce

Controlli sulle disposizioni per contenere il Coronavirus, 24 persone denunciate e un arresto.

Nella giornata di ieri, domenica 22 marzo 2020, in ossequio alle disposizioni relative ai divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del Coronavirus, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 659 controlli, con 22 persone denunciate per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, 2 persone denunciate per falsa attestazione o false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri, 1 persona arrestata e 107 esercizi commerciali controllati.

Da oggi inoltre è in vigore il nuovo Dpcm che prevede il divieto “a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.