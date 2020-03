Broker XM: recensione della piattaforma.

Ogni trader è sempre frenato da diversi dubbi prima di decidere a quale broker affidarsi per vivere un’esperienza di trading positiva e riuscire a realizzare i propri obiettivi. Prima di testare l’efficienza del network scelto mediante un apposito conto demo, è consigliabile dare un’occhiata alle recensioni lasciate da utenti che hanno utilizzato la piattaforma, così da evitare spiacevoli sorprese nel caso in cui si propendesse verso servizi funzionanti solo in apparenza.

Per i traders interessati a questa piattaforma, l’articolo presenterà una guida al broker xm di Investingoal: un sito esclusivamente dedicato al trading e al supporto dei traders italiani.

Utilizzare la piattaforma XM conviene?

XM è un market maker che gode di una fama a livello mondiale. Dunque, è subito necessario chiarire che non è assolutamente una truffa. A conferma di ciò, è bene sapere che gode di diverse regolamentazioni da parte di enti come: CySEC, FCA e ASIC.

Inoltre, si addentra anche in mercati emergenti, aderendo sempre alle normative imposte per la salvaguardia dei forex traders che scelgono di operare attraverso tale piattaforma.

Per ottenere maggiori informazioni sarà sufficiente consultare i siti degli enti sopracitati e chiarirsi ogni dubbio circa l’affidabilità della piattaforma XM.

Cosa offre il broker XM?

La piattaforma XM appare abbastanza efficiente in termini di funzionalità, in quanto consente l’accesso a vari asset mediante i network più conosciuti (e utilizzati) dalla gran parte dei traders: MT4 e MT5.

Nello specifico, è possibile operare su 5 coppie di crypto, 57 di valute Forex, Indici di Borsa, titoli azionari e tanto altro, così da poter diversificare i propri investimenti ad avere una maggiore possibilità di incrementare le entrate.

XM prima di usufruire di conto reale, gratuito e rapido da ottenere, consente di partire da un conto demo. Il broker fornisce massimo 100,000 dollari di credito virtuale da utilizzare su una delle due piattaforme scelte personalmente per mettere alla prova l’efficienza delle strategie elaborate su mercati aggiornati realmente.

In più, è possibile aprire tre tipologie di conto differenti partendo da un conto deposito minimo che oscilla dai 5 ai 100 dollari. Coloro che aprono un conto reale riceveranno dei bonus che variano in base al paese di provenienza e alla tipologia di conto selezionata.

XM non prevede alcuna commissione sulle operazioni effettuate, se non il solito spread applicato da ogni broker online.

Una caratteristica importante della piattaforma riguarda la sezione educativa: XM fornisce un’ampia scelta di guide, videolezioni e materiali gratuitamente ottenibili per acquisire la teoria necessaria da accompagnare ad una giusta pratica. Inoltre, la piattaforma consta di ulteriori materiali come avvisi, un calendario economico e grafici elaborati (e costantemente aggiornati) da esperti e che possono servire agli utenti per comprendere la situazione attuale di mercato ed elaborare una previsione il più possibile corretta per trarre vantaggi anche da tendenze ribassiste ed eventualmente negative per i trend scelti.

MT4 e MT5: come funzionano?

Xm propone le piattaforme più innovative del settore: Metatrader in versione 4 e 5. Entrambe possono essere utilizzate sia da pc che dal proprio smartphone, così da ottimizzare le tempistiche di investimento ed accedere ai mercati ogni volta che si ha un momento libero.

La maggior parte degli utenti ha messo in evidenza la chiarezza e l’organizzazione delle piattaforme, nonché la velocità di esecuzione delle operazioni da effettuare.

Ognuno potrà inserire grafici e strumenti personalizzando l’interfaccia a proprio piacimento, agevolando ulteriormente i traders che vogliono concentrarsi esclusivamente sulla propria attività.

XM: opinioni finali

XM è uno dei broker più apprezzati nel panorama mondiale del trading online, contando circa 1,5 milioni di utenti.

Sembra che XM riesca a soddisfare pienamente le esigenze di ogni tipologia di trader, consentendo ai neofiti un accesso a materiali didattici validi per iniziare a comprendere le dinamiche complesse che regolano i mercati finanziari.

In più, offre un servizio completo ed efficiente, partendo dalle piattaforme proposte e dai costi assenti per negoziare online sugli asset preferiti.

I traders apprezzano anche l’accessibilità in termini economici del broker XM, il quale consta di rare recensioni negative, rivelandosi un supporto concretamente valido di cui usufruire per condurre un’esperienza di trading altamente professionale e proficua.