Pensioni Poste Italiane, ecco gli orari per ritirarle

L’AQUILA – Poste Italiane pubblica l’elenco per ritirare le pensioni, anticipato accredito per tutti gli altri

E’ stato anticipato al 26 marzo l’accredito delle pensioni, compresi tutti gli utenti titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution. E proprio in vista del 26 marzo, Poste Italiane si porta avanti per diluire la presenza degli utenti nelle proprie sedi e divide per fasce giornaliere. Di seguito i giorni e gli orari utili per il ritiro negli uffici postali per chi non possa ritirare la pensione altrimenti. Sarà necessario presentarsi agli sportelli secondo la seguente ripartizione di cognomi.

Giovedì 26 marzo — dalla A alla B

Venerdì 27 marzo – dalla C alla D

Sabato 28 marzo — dalla E alla K

Lunedì 30 marzo — dalla L alla O

Martedì 31 marzo — dalla P alla R

Mercoledì 1 aprile — dalla S alla Z

per ulteriori informazioni visitare il sito cliccando su Poste Italiane.