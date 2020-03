Milano, cresce la richiesta di noleggio furgoni a breve termine

Il noleggio di un mezzo di trasporto come il furgone è una formula che ha conosciuto un notevole consolidamento soprattutto negli ultimi anni. Viene adottata da un crescente numero di consumatori, data l’enorme convenienza in termini soprattutto economici.

Tale veicolo è utile per svolgere numerose tipologie di mansioni, destinate a più categorie di clienti. Tra i privati, chi ne ha necessità per un breve periodo lo affitta per i traslochi o il trasferimenti di beni materiali; per quello che riguarda le imprese, invece, il servizio viene richiesto da tutte quelle realtà che devono avvalersi dei veicoli per un uso commerciale, come per esempio per le consegne, il trasporto delle merci ecc.

Per quello che riguarda il nostro paese, si può dire che il noleggio di furgoni si sta affermando in tutta la nazione, con una concentrazione di richieste particolarmente alta soprattutto all’interno delle grandi città metropolitane, una su tutte Milano: nel capoluogo lombardo, per esempio, sta crescendo particolarmente il dato che riguarda il noleggio a breve termine.

I vantaggi di noleggiare un furgone

Secondo i principali dati provenienti dalle indagini di mercato, è soprattutto nell’ultimo biennio che nel capoluogo di regione lombardo si è assistito a un incremento del fenomeno del noleggio a breve termine di veicoli commerciali.

Ciò è dovuto principalmente ai cospicui vantaggi che un furgone garantisce e che riguardano essenzialmente i seguenti aspetti:

Ingente risparmio di denaro nel corso del tempo;

nel corso del tempo; Svolgimento di quelle attività che difficilmente si possono compiere con una normale vettura;

Adattamento ai contesti metropolitani (superfici ad accesso limitato).

Dunque, il servizio, oltre a offrire benefici prettamente logistici, garantisce un forte abbattimento dei costi, dato che non è necessario investire una discreta somma per l’acquisto del veicolo.

Come anticipato, inoltre, oltre all’utilizzo in ambito privato, vanno considerate tutte le migliaia di imprese che operano nel territorio comunale, soprattutto quelle appartenenti al ramo dei trasporti e della distribuzione di alimenti e generi di consumo. Chi deve circolare all’interno del centro cittadino deve quindi usufruire di specifici mezzi di trasporto, i quali devono rispettare precisi parametri per poter circolare liberamente.

Fra le migliori ditte che si occupano di noleggiare veicoli commerciali a Milano, con una presenza decennale nel suddetto contesto e migliaia di clienti soddisfatti dal servizio offerto, troviamo Giffi Noleggi, che permette ai propri clienti di prenotare il servizio anche online, dall’apposita sezione noleggio furgoni milano del sito ufficiale.

Giffi Noleggi, l’azienda leader nel noleggio di veicoli commerciali

Giffi Noleggi da anni è una della realtà di punta del settore, operante con successo in tutta Italia, grazie ai validi servizi messi a disposizione, come appunto l’affitto di veicoli adatti per la circolazione all’interno delle grandi città.

Le vetture commerciali sono proposte a un prezzo altamente competitivo, dotate di tutti gli optional (servosterzo, impianto audio, bluetooth chiusura centralizzata) nonché motori di ultima generazione: essi garantiscono consumi ed emissioni ridotti senza rinunciare alla prestanza durante la guida (merito del Filtro Anti Particolato) e soprattutto alla sicurezza (vedi il sistema di anti slittamento delle ruote.

I clienti possono scegliere tra una vasta gamma di brand automobilistici, con la possibilità di optare quelli più adatti alle proprie esigenze, come quelli refrigerati, con una doppia cabina, dotati di gru ecc.

I veicoli commerciali messi a disposizione da Giffi Noleggi dispongono di tutti i permessi e delle agevolazioni per l’entrata nelle aree ZTL, vero e proprio elemento di disturbo per chi deve sostenere un trasloco o trasportare materiali da lavoro nell’hinterland meneghino.

Qualunque sia la soluzione adottata, il cliente beneficerà dunque di un grosso risparmio di denaro.

(pubbliredazionale a pagamento)