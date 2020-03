Coronavirus, cioccolatini e disegni per gli operatori ecologici

Disegni e cioccolatini per gli operatori ecologici impegnati nel loro lavoro in questi giorni di emergenza nazionale a causa del Coronavirus.

Il Coronavirus ha isolato e rallentato i rapporti umani e sociali; queste immagini dimostrano però la gratitudine delle persone nei confronti di chi sta svolgendo in ogni caso il proprio lavoro, mettendosi in alcuni casi anche a rischio.

Le immagini dei disegni lasciati sui cassonetti, accompagnati da un piccolissimo gesto, come può essere un cioccolatino, arrivano dall’Aquilano: il Coronavirus ha unito in un abbraccio virtuale Molina Aterno, Sulmona, Prata D’Ansidonia, la Valle Roveto, Barrea, Avezzano, Tagliacozzo.

“Oggi siamo noi che vogliamo dirvi #grazie per i tantissimi messaggi di ringraziamento che ci state inviando. I nostri operatori continuano a lavorare in strada o sugli impianti anche in piena #EmergenzaCoronavirus #VoiRestateACasa #SafetyCogesa #AndràTuttoBene”, si legge nel post pubblicato su Facebook da Cogesa Spa, che ha sede a Sulmona.

C’è anche la Segen Spa, che si occupa della raccolta dei rifiuti in alcune zone della Marsica, che ha ringraziato per la solidarietà dimostrata dagli utenti in questo periodo di emergenza, con un video postato sui social.

“Un forte abbraccio ai nostri operatori in servizio sul territorio di Tagliacozzo e Sante Marie …NON MOLLIAMO MAI !!#SEGENandràtuttobene, #NOIrestiamoinservizioTurestaacasa”.