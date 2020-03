Addio a “Coppetta”, si è spento Massimo Sansonetti

Lutto a Civitella Roveto per la scomparsa di Massimo Sansonetti. Per tutti Coppetta.

Storico barista del paese rovetano, Massimo, colpito da una malattia che, negli ultimi tempi, lo aveva allontanato dal suo amato bar e dai suoi fidati clienti di una vita, era il caro Coppetta, per gli abitanti di Civitella Roveto e per quanti arrivavano da fuori e facevano tappa fissa nel suo locale, anche solo per un caffè.

Massimo Sansonetti è morto ieri sera all’ospedale di Avezzano. Aveva 79 anni.

Coppetta aveva un sorriso per tutti, nato per stare tra la gente, conduceva la sua attività con professionalità e profondo rispetto.

“Desideriamo ricordarne pubblicamente la figura di un nostro caro concittadino, Massimo Sansonetti, per tutti “Coppetta”. Negli ultimi anni qualche problema fisico gli aveva impedito di continuare a svolgere, con quella storica costanza, l’attività che lo ha caratterizzato per una vita intera, il suo bar. A tutti i familiari giungano i nostri affettuosi sentimenti di vicinanza e di cordoglio, quelli di una comunità intera, della quale è stato sicuramente parte attiva e integrante”. Lo ricorda così l’avvocato Pierluigi Oddi, vice sindaco di Civitella Roveto.

In foto con i suoi due nipoti, Laura e Massimo

Massimo Sansonetti saluta per sempre la sua Civitella e quanti continueranno a volergli bene, pur non vedendolo più dietro un bancone. Se ne va in un momento triste, quando non potrà essergli offerto l’addio che meritava. Un paese intero, però, lo porterà sempre nel cuore.