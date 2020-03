Tanti auguri Loredana

Tanti auguri di buon compleanno a Loredana Lombardo: una super mamma, nonna e zia speciale!

Capoauguri speciale per Loredana Lombardo dalla sua allegra tribù quasi interamente al femminile!

Le 5 figlie di Loredana si stringono virtualmente alla loro adorata mamma; perchè in tempo di emergenza Coronavirus non sarà possibile festeggiare tutti insieme, come di consueto!

Non solo le figlie, ma anche uno stuolo di nipoti e nipotine, tra cui Loredanina junior, ultima arrivata a completare un trio di “Loredane”!.

Assente in questo giorno comunque di festa, ma sempre nel cuore e nei pensieri di tutti, l’adorato marito Fausto Trecco, che comunque starà festeggiando con loro, dove si trova adesso.

Loredana non è stata solo una mamma straordinaria, che ha tirato su 5 figlie con il piglio di un generale e l’amore di una vera chioccia, ma anche una zia superlativa, che ha consentito alle sue nipoti di avete l’amore e l’affetto della famiglia in ogni circostanza.

Oggi, nel giorno della sua festa, soffiano le candeline con lei le figlie Concetta, Carla Tiziana, Luisa e Paola, i nipoti Carlo, Anna, Elisa, Serena, Paolo, Emanuele, la piccola Loredana, la Loredana “di mezzo”, Emanauela, Luigi, Giacomino e Giovanna e ancora un altro stuolo di nipoti…

“Possiamo chiamarti mamma, zia o nonna, non importa fare adesso una distinzione, per me sei sempre stata il tutto, anche grazie a te ho imparato che la famiglia è unione, condivisione, è fare gruppo quando ci sono le difficoltà. Sei legata ai ricordi più belli dell’infanzia, alle vacanze in pulmino, alle coperte fatte di quadri di lana, alla casa piena delle tue collezioni che non finivano mai… Sei come un salvadanaio e ogni anno che passa diventi sempre più preziosa per tutti noi. Ogni compleanno è un traguardo, un avvenimento, una conquista, un momento di crescita… E’ un capitolo che si chiude e un altro che si apre verso l’incognito… e io ti auguro che sia un incognito magico e pieno, anzi stracolmo di cose belle. Buon Compleanno da tutti noi”.

