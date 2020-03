Covid 19, De Santis: tamponi anche al San Salvatore

Bisogna dare la possibilità di analizzare i tamponi per il Covid-19 anche al laboratorio dell’Asl aquilana .

A chiederlo in una nota stampa è il Capogruppo aquilano della Lega Francesco De Santis, che scrive: “Sono molti i medici ed i professionisti della sanità aquilana che da giorni lottano sul fronte dell’emergenza Coronavirus e ai quali va la nostra infinita gratitudine. Alcuni di loro hanno avuto modo di descriverci una situazione di crescente difficoltà, sia nella lotta al contagio che nelle tempistiche per l’analisi dei tamponi per verificare la positività al Covid-19. In Abruzzo, senza sosta, lavorano sui tamponi lo zooprofilattico di Teramo ed il laboratorio di Pescara, che rischiano però di non riuscire più a sostenere l’incredibile mole di lavoro delle prossime settimane”.

“Per questo – chiede l’esponente leghista – ci siamo fatti carico di chiedere all’Assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì ed al deputato Luigi D’Eramo di attivarsi con ogni mezzo per rendere operativo anche il laboratorio analisi dell’Aquila, nell’ospedale San Salvatore”

Oggi siamo di fronte ad una fase molto delicata dell’epidemia e ci sembra opportuno prepararci ad alleggerire il lavoro d’analisi dei tamponi di altre strutture , specialmente in questo momento nel quale ci si attende il picco in Abruzzo per i prossimi giorni con un quotidiano intensificarsi dell’aggressività del virus e del contagio”.