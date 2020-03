L’Aquila per La Vita scende in campo contro il Coronavirus.

In guerra contro il Coronavirus L’Aquila per la Vita dona 200mila euro ai reparti di Malattie infettive e Rianimazione dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Il nostro Consiglio direttivo ha deliberato di destinare la somma ai reparti dell’ospedale cittadino in trincea nella battaglia contro il coronavirus.

“Nei giorni scorsi – si legge nel comunicato – abbiamo tenuto una riunione con il manager della Asl Roberto Testa e i primari di Malattie Infettive, Alessandro Grimaldi, e Rianimazione, Franco Marinangeli: è stato stabilito che l’aquila per la vita sosterrà i progetti che saranno proposti dai due primari per 200mila euro. Speriamo che altri seguano il nostro esempio. Insomma quando le parole prendono forma compiuta diventando fatti concreti.

