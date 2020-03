Coronavirus, con la ricetta elettronica non serve andare dal medico

L’AQUILA – Niente fila dal medico per le medicine: basterà farsi dare il numero di ricetta elettronica da esibire in farmacia.

“È stata emessa un’ordinanza della Protezione civile che consente di ottenere dal proprio medico il numero di ricetta elettronica, senza necessità di portare cartaceo in farmacia, limitando così spostamenti e incontri”. Lo ha annunciato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nell’ultima diretta Facebook per far il punto sull’emergenza Coronavirus.

Al fine di ridurre gli spostamenti dei cittadini e i relativi contatti, quindi, per ritirare le medicine in farmacia non sarà più necessario presentarsi con il tradizionale foglio cartaceo, ma basterà farsi dare dal proprio medico il numero di ricetta elettonica. Il numerò arriverà direttamente via mail o tramite messaggio.

Ricetta elettronica, come funziona.

“Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico – si legge nell’ordinanza della Protezione civile citata dal sindaco Biondi, – l’assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato, ovvero l’acquisizione del numero di ricetta elettronica“. Come spiegato dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, la “dematerializzazione” delle ricette «è tecnicamente già possibile. I medici possono già dare un codice ai propri pazienti».

Il numero di ricetta elettronica può essere trasmesso in allegato a un messaggio di posta elettronica (pec o ordinaria), SMS, Whatsapp o con qualsiasi altra applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile o tramite comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico.

Nella stessa ordinanza vengono infine disciplinate anche tutte le modalità operative per farmacie e ASL per i farmaci distribuiti in modalità diverse dal regime convenzionale e per i medicinali che richiedono un controllo ricorrente dei pazienti.