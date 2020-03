Coronavirus, chiuso il Distretto Sanitario di Montesilvano con 4 dipendenti positivi

Piccoli corridoi e stanzette minuscole: il distretto sanitario di Montesilvano conta 4 dipendenti positivi al Coronavirus su una decina.

Un infermiere, un Operatore Socio Sanitario, un amministrativo ed un medico del Distretto Sanitario di Montesilvano sono risultati positivi al Covid 19.

Coronavirus, la ricostruzione del contagio

Né Codogno, né Bergamo hanno insegnato molto all’Abruzzo.

Due operatori malati dal 6 marzo: una infermiera e una Oss con mansioni amministrative, tornata da poco dal nord Italia. Trascorrono 10 giorni per il primo tampone e martedì 17 la conferma del primo dipendente positivo al Coronavirus.

Coronavirus, confermato il primo positivo

È l’OSS amministrativa la prima positiva, tornata dal nord Italia e malata dal 6 marzo, che viene ricoverata a malattie infettive.

Martedì sera i responsabili del Distretto dispongono la chiusura dell’ufficio per 3 giorni per la sanificazione e – udite udite – chiamano tutti i dipendenti a raccolta.

Mercoledì 18 tutti gli operatori del distretto si ritrovano al lavoro per predisporne la chiusura.

Tutti insieme!

Così, se qualcuno dei dipendenti fosse stato ancora sano, si è potuto infettare con tutta calma!

Come se non bastasse, martedì mattina la seconda dipendente, ammalata dal 6 marzo, pur avendo fatto il tampone, ma non avendo più sintomi, decide di tornare al lavoro.

Nessuno ha chiesto all’infermiera un certificato medico, né tanto meno il risultato del tampone, effettuato pochi giorni prima. Non lo ha fatto la sua Caposala, ma nemmeno il responsabile del Distretto.

Ebbene, l’infermiera ha lavorato tranquillamente martedì e ha collaborato alle operazioni di chiusura del distretto del mercoledì, per vedersi recapitare mercoledì sera il risultato positivo al Covid 19 del suo tampone.

Infine, venerdì è arrivato il terzo tampone positivo e questa mattina il quarto.

Nascono così i nuovi focolai, ma non abbiamo fatto tesoro delle esperienze.

Coronavirus, nessuna quarantena forzata per i dipendenti

I dipendenti del distretto sanitario di Montesilvano mercoledì, dopo aver proceduto alla chiusura degli uffici, sono stati messi in ferie fino al 21 marzo per permettere la sanificazione degli ambienti.

Sebbene mercoledì fosse acclarata la positività dell’OSS, i dipendenti NON sono stati messi tempestivamente in quarantena.

Quindi i 7, 8, 9 dipendenti presenti sono andati a fare la spesa, in farmacia o dal tabaccaio.

Poi sono tornati tranquillamente a casa, perché nessuno li aveva messi in quarantena obbligatoria.

Quindi hanno interagito a loro volta con persone ed operatori.

Coronavirus, quanti utenti hanno frequentato il distretto?

Quante persone saranno passate nel distretto sanitario di Montesilvano in queste due settimane in cui il Covid 19 covava? Il distretto si occupa di Adi, L 104, UVM, dispositivi per persone disabili e per anziani, e molto altro. È un ufficio aperto al pubblico ed altamente frequentato.

Non sarebbe stato normale sottoporre tempestivamente a tampone la dipendente tornata dal nord, al sopraggiungere dei primi sintomi, per scongiurare, o al fine di evitare, la diffusione del contagio?

Coronavirus, nessun tampone per i dipendenti

Tutti i dipendenti, dopo il terzo caso conclamato, sono stati messi in quarantena, ma senza il tampone. Nemmeno dopo il quarto collega positivo.

Non è stato disposto alcun tampone al Covid 19 per tutti gli altri dipendenti del distretto che arrivano fino a 20 unità, conteggiando infermieri ed altro personale.

Il tampone è stato previsto soltanto all’insorgere dei sintomi.

+++++++ IL COMUNICATO DI VENERDÌ DELLA ASL DI PESCARA +++++++

Prorogata la chiusura del distretto sanitario di Montesilvano per il Coronavirus

La Asl di Pescara fa sapere di aver deciso la proroga della chiusura al pubblico del distretto sanitario di Montesilvano.

La struttura di corso Umberto I è stata chiusa dopo l’accertamento di due casi di positività al Covid-19 (il comunicato stampa deve essere stato diramato prima della conferma degli altri due casi positivi al Coronavirus, ndr)

La Asl aveva in un primo momento deciso di riapire domani, sabato 21 marzo ma adesso la nuova data è stata fissata per giovedì 2 aprile.