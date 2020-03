Coronavirus, aumentano i casi nella Marsica orientale

Emergenza coronavirus, con i 79 nuovi casi certificati nella giornata di oggi, l’Abruzzo conta 529 casi registrati dall’inizio dell’emergenza. 31 sono i casi relativi alla provincia dell’Aquila e alla Asl1, la metà nella Marsica. Ufficiali due nuovi casi: a Pescina e Ortona.

È in particolare la Marsica Est la zona più colpita, almeno a livello di casi positivi finora emersi. Gli ultimi due contagi certificati dai primi cittadini dei Comuni interessati, riguardano pazienti di: Ortona dei Marsi, una donna 60enne, e Pescina.

Si tratta rispettivamente del secondo e del terzo caso per i territori comunali compiti nuovamente dal Covid-19. Partite le indagini epidemiologiche per risalire alle persone entrate in contatto con i nuovi positivi.

Il sindaco di Pescina, Stefano Iulianella, ha spiegato alla cittadinanza sul suo profilo Facebook:

“Ho ricevuto nella giornata di ieri, alle ore 17:00 circa, la notizia di un altro caso positivo al Covid19. A distanza di 24 ore dalla notizia in via ufficiosa, dopo centinaia di telefonate per pregare di ricevere una comunicazione ufficiale, ancora nulla. Sono amareggiato, deluso, arrabbiato di questo comportamento. Ricordo a me stesso che la tempestività in certe situazioni potrebbe evitare nuovi ulteriori casi di contagio. Ma tant’è, ne prendo atto. Ringrazio esclusivamente gli operatori sanitari e i medici della Asl, con cui sono in stretto contatto per aiutare il Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica a ricostruire la rete di contatti sociali del paziente, nonostante l’assenza di comunicazioni ufficiali”.

Ha spiegato il sindaco Iulianella, facendo riferimento anche alle comunicazioni dalla Regione che, come annunciato da ieri, avverranno specificando la provincia e non i singoli Comuni interessati dai nuovi casi di Covid-19.

“Prendo atto che la Città di Pescina e la Valle del Giovenco risultano essere i territori nell’aquilano più colpiti da questa emergenza epidemiologica da Coronavirus. Nelle prossime ore, terrò una riunione nel Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per valutare con attenzione il quadro che si va delineando, in vista anche del picco atteso nei prossimi giorni.

Non sono escluse ulteriori iniziative atte a contrastare con maggiore incisività questo virus”.

Coronavirus, il punto nella Marsica

Salgono, in totale, tra quelli comunicati ufficialmente, a 17 i casi nella Marsica. Numero che comprende, però, anche eventuali pazienti negativizzati. Tra questi uno dei casi registrati ad Avezzano, come confermato alla redazione del Capoluogo, dal commissario Mauro Passerotti.

Questi i casi totali registrati dall’inizio dell’emergenza nella Marsica.

Quattro casi ad Avezzano, di cui un paziente già negativizzato, un caso a Canistro, uno a Cerchio – il medico in servizio al Pta di Pescina e all’ospedale di Avezzano, due casi a Collarmele, due donne, tre casi a Pescina, due casi a Ortona dei Marsi, un caso a San Benedetto dei Marsi, un positivo a Scurcola Marsicana, un positivo a Tagliacozzo e, infine, un positivo a Trasacco. Si tratta, in quest’ultimo caso, tuttavia, di una studentessa specializzanda all’Univaq, assente da Trasacco da diverse settimane.

Dai dati ufficiali forniti dalla Regione, in base alle risultanze del sistema anagrafico della Asl, non risulta il caso di Tagliacozzo. L’uomo, che lavora a Roma, è stato sottoposto al tampone nella capitale. Per questo potrebbe risultare in cura presso una Asl della Regione Lazio.